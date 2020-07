Emporio, raccolti 85 quintali di prodotti in sei supermercati di Prato

La generosità dei pratesi si è fatta sentire anche in questo periodo particolarmente delicato. La raccolta alimentare favore dell’Emporio della Solidarietà ha, infatti, segnato buoni risultati: sono stati messi nei magazzini del supermercato per famiglie in difficoltà 85 quintali di prodotti, corrispondenti a 831 scatole. La raccolta, lo ricordiamo, si è tenuta sabato 4 luglio in cinque supermercati Conad della città e alla Coop presente al Parco Prato.

«Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa importantissima iniziativa. Sempre più persone si rivolgono all’Emporio, il momento non è facile, considerate le difficoltà del periodo e le restrizioni legate all’emergenza coronavirus, siamo davvero soddisfatti del risultato raggiunto – ha detto Claudio Baldini, coordinatore dell’Emporio -. Grazie alla generosità dei cittadini che hanno donato un ingente quantitativo di prodotti, non solo quelli richiesti, ma anche ulteriori alimenti a lunga conservazione. Grazie ai supermercati che hanno dato la disponibilità alla raccolta e a tutti i volontari che hanno offerto il loro tempo libero per rendere possibile questa giornata, e alle associazioni che hanno trasportato i prodotti».

La raccolta ha visto il coinvolgimento di circa 70 volontari appartenenti a parrocchie e associazioni (scout Agesci, San Vincenzo, associazione Cieli Aperti, associazione Giorgio La Pira), ma anche singoli e soci Coop, presenti nei punti vendita per invitare all’acquisto dei prodotti richiesti e inscatolare quanto raccolto.

Il servizio di trasporto dei prodotti donati nei magazzini dell’Emporio è stato invece fornito dalla Misericordia di Prato, Pubblica Assistenza, Vab, Centro di Scienze naturali di Galceti, Associazione Carabinieri in congedo e Anai (associazione nazionale autieri d’Italia).

Sono stati raccolti e inscatolati i seguenti prodotti: olio di oliva, olio di semi, caffè e biscotti.

Fonte: Diocesi di Prato - Ufficio Stampa