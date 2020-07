Firenze, monili in frigo: truffata 80enne in zona Novoli

Truffa ai danni di una 80enne a Firenze: in via Mariti, zona Novoli, un finto agente e un finto addetto del gas si sono fatti aprire la porta di casa dalla donna per controllare una perdita. Con questo espediente si sono fatti consegnare dalla donna i gioielli con la stessa scusa di doverli mettere in frigo per 'salvarli' proprio dalla perdita. Purtroppo, hanno portato via i monili e la anziana non ha fatto in tempo a fermarli. Sul posto è intervenuta in seguito la polizia che indaga sui truffatori.