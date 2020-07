Marcheschi (Fdi) in piazza con i ristoratori toscani

Il Consigliere regionale Paolo stamani era in piazza Duomo a Firenze per la manifestazione organizzata dai ristoratori Toscani, insieme a tutte le categorie produttive, tra cui tassisti, guide turistiche, albergatori, ambulanti.

“Sono stato in piazza ad ascoltare l’urlo del mondo che lavora. Chiedono soluzioni e non promesse astratte. Aiutare chi produce ricchezza, posti lavoro e paga le tasse, nei Paesi normali è la priorità. Dal Governo Conte e dalla Regione di Rossi e Giani, solo chiacchiere e distintivi -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Ho raccolto decine di testimonianze di ristoratori toscani, tassisti, guide turistiche, albergatori, ambulanti attanagliati dalla crisi economica post-pandemia. Servono una proroga della cassa integrazione, contributi a fondo perduto, una creazione del fondo promozione destinazione Toscana, va sospeso il pagamento delle tasse per il 2020. Nel centro di Firenze la situazione è disastrosa con pochi fiorentini e zero turisti, bisogna scongiurare chiusure di massa”.

Fonte: Ufficio Stampa