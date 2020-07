Oltre 100 donne firmano l'appello per la ricandidatura di Monia Monni

Serena, Monica, Francesca, Daniela, Claudia sono solo alcune delle oltre cento donne firmatarie di un appello per la ricandidatura di Monia Monni nella lista del Pd alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, nel collegio elettorale della Piana, che comprende i comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Scandicci, Calenzano, Signa e Lastra a Signa.

Lo fanno con un appello rosa, scritto e firmato, presentato questo pomeriggio (18,30) al circolo culturale SMS di via Sant’Angelo, zona Ponte all’Asse, a Campi Bisenzio, che presto sarà sulla scrivania della segretaria regionale del Pd, Simona Bonafè. “Noi stiamo con Monia perché è sempre stata con noi - è scritto nell’appello -. In un'epoca nella quale la politica sembra essere distante e distratta, noi abbiamo trovato in questa donna e mamma un punto di riferimento: una persona della quale fidarsi e sulla quale poter fare affidamento”. “Non è facile essere una buona mamma e un’amministratrice brillante ed efficace” aggiungono le autrici di questo appello. “Monia è una sintesi perfetta di tutto ciò. Lei lo ha saputo fare sia davanti ai cancelli delle fabbriche della Piana in crisi, che dentro l'aula del Consiglio Regionale. Dentro e fuori. Il nostro filo diretto con lei in questi anni è stato costante e sorprendente, l'abbiamo vista venire nei nostri Comuni a raccontarci quello che stava facendo”. Proprio in questi giorni è iniziato l'iter dentro il partito democratico per la definizione delle liste, sicuramente il nome della vicecapogruppo del Pd in Regione, Monia Monni, è uno dei più autorevoli, rafforzato dalle firmatarie di questo appello, convinte che l’attuale vice capogruppo del Pd in Regione, sia in grado di riconfermarsi nella Piana, territorio in questi cinque anni sempre al centro della sua attività in consiglio regionale attraverso proposte di legge e mozioni. “Sono molto contenta come donna, vedere altre donne, tante, darsi da fare per sollecitare una mia ricandidatura, non è cosa da poco, specie per chi fa politica” commenta l'esponente del Pd, Monia Monni. “Del resto in questi anni si è creato un asse molto forte con queste persone, io mi sono fatta portavoce di tante istanze al femminile, proprio per cercare di dare forza anche alle loro aspettative su argomenti a me molto cari come la parità di genere e l’ambiente”. “Naturalmente - chiosa la vicecapogruppo del Pd - spero, che anche gli elettori maschi si facciano vedere e sentire”.