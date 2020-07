Picchia la madre nel Pratese, arrestata 52enne

Nella giornata di sabato i carabinieri della Stazione di Vaiano hanno arrestato in flagranza di reato una donna 52enne ritenuta responsabile di maltrattamenti contro familiari. E’ stata la seconda figlia a raccontare ai militari dell’Arma di Vaiano le continue vessazioni e i maltrattamenti sia fisici che verbali della sorella nei confronti della madre convivente che non aveva mai denunciato. Una convivenza nella stessa abitazione resa ancora più difficile negli ultimi mesi per l’obbligo di permanenza in casa per l'emergenza coronavirus. Sabato pomeriggio la sorella dell’arrestata, quando è andata a trovare la madre ed ha assistito all’ennesima aggressione nei suoi confronti, ha subito chiamato i Carabinieri di Vaiano che sono tempestivamente arrivati sul posto ed hanno bloccato la donna. Quest’ultima è stata arrestata e condotta presso la casa circondariale di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.