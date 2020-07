Ubriachi alla guida e in strada, molte denunce tra Firenze e provincia

Due episodi di guida in stato di ebbrezza chiuse con tre rispettive denunce da parte delle forze dell'ordine a Firenze e a Pontassieve.

Un 33enne è stato denunciato dalla polizia perché alla guida con tasso alcolemico 4 volte superiore al normale, dopo essere uscito da un locale in zona Cascine a Firenze. A bordo del mezzo c'era il portafoglio sparito a una donna, la stessa si trovava ancora nel locale e si è vista restituire il maltolto. Il 33enne è stato denunciato per ricettazione, indebito utilizzo di carte credito e guida in stato di ebbrezza.

Un 27enne invece è stato denunciato dai carabinieri di Pontassieve perché trovato con quasi 4 volte tasso di alcol nel sangue oltre il limite di legge. La patente gli è stata ritirata e il mezzo è stato sequestrato.

Un altro ubriaco, ma non alla guida, ha invece danneggiato alcuni motorini e un'auto in via di Novoli a Firenze. Il 30enne, di origine marocchina, è stato denunciato dalla polizia. Era in stato di alterazione e ha opposto resistenza. Il fatto è avvenuto questa mattina.