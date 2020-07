Anna Meacci al Torrione di santa Brigida con 'Tutto da sola!'

Mercoledì 8 luglio, alle 21.30 al Torrione di Santa Brigida a Empoli, nell’ambito del cartellone di Stasera esco, in scena Anna Meacci con Tutto da sola!

Lo spettacolo è tutto incentrato sulla storia della sua famiglia e prende spunto dall’amore per la narrazione che parte dai ricordi di una vita per brillare di luce comica sul palcoscenico.

Mercoledì 22 luglio sarà la volta di Stefano Massini con Dizionario inesistente.

Massini, così seguito in tv nei suoi monologhi del giovedì sera a “Piazzapulita”, è animato da sempre da una fortissima curiosità e voglia di raccontare. Forse per questo la sua vena irresistibile di narratore si sprigiona più che mai in “Dizionario inesistente”, il libro pubblicato da Mondadori in cui lo scrittore inanella ritratti formidabili e storie avvincenti, in un crescendo fra ironia, risate, emozioni e riflessioni profonde. Le sue narrazioni, intrise di vivissima umanità, fanno scoprire figure e storie inattese e spiazzanti, e al tempo stesso ci raccontano il nostro presente.

I biglietti posto unico 10€ con possibilità di fare un abbonamento per 6 spettacoli a 42€.

Sono consigliati l’acquisto online e la prenotazione dei biglietti.

Prevendite sul sito www.giallomare.it collegato alla piattaforma Eventbrite.

Per informazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758o scrivere a info@giallomare.it.

DISPOSIZIONI INGRESSO AREA SPETTACOLO ANTI CONTAGIO

Per l’accesso all’area di spettacolo gli organizzatori si atterranno scrupolosamente a tutte le disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di contrasto dell’epidemia di COVID-19, al fine di garantire la sicurezza degli artisti e del pubblico, in particolare:

· Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).

· Saranno resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell’area e in particolare nei punti d’ingresso.

· Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

· Gli organizzatori consigliano l’accesso tramite prenotazione e acquisto online dei biglietti.

· Sarà predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

· Lo spazio è stato riorganizzato per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

· I posti a sedere prevedono un distanziamento minimo di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale. Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 mt.

· Verrà garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutta l’area interessata.

