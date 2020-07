Cade ramo alle Cascine, passante sfiorato

Stamani intorno alle 10.30 nel viale della Catena all'interno del parco delle Cascine è caduto un ramo da un albero che ha sfiorato un passante. La persona è stata soccorsa da una pattuglia dei Carabinieri e da una della Polizia municipale e ha rifiutato l'intervento dei sanitari. Sul posto è giunto personale del verde pubblico che ha provveduto a rimuovere il ramo e a circondare la pianta con transenne.

In queste ore è in corso in città l’allerta gialla per il vento.

Sempre per il vento si segnalano il crollo di un pioppo in viale Guidoni, un ramo staccato da un pino nel giardino Medaglie d'oro nel Quartiere 5, un altro ramo staccato di un platano in piazza San Francesco di Paola, e un ramo staccato in piazza Demidoff.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa