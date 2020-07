Ciclismo, non si svolgerà il Gran Premio Comune di Cerreto Guidi

Si sarebbe dovuto correre il prossimo 2 settembre con il classico arrivo in Via Vittorio Veneto, davanti al Comune, ma il 75°Gran Premio Comune di Cerreto Guidi (Cat. Elite e Under 23) non si svolgerà.

La decisione è stata assunta dagli organizzatori per motivi di sicurezza.

Anche se la situazione sanitaria è in miglioramento, sarebbe stato difficile garantire tutte le condizioni necessarie per lo svolgimento della competizione.

“Comprendo bene quanto sia stato difficile per gli organizzatori con in testa Primo Palatresi, rinunciare a questa corsa- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- Ringrazio pertanto gli organizzatori per il senso di responsabilità che hanno dimostrato, prendendo atto del particolare periodo che abbiamo trascorso e che stiamo vivendo”.

La storica corsa, vinta in passato da campioni come Saronni, Petacchi e Ulissi, è organizzata dal G.S.INPA A.S.D, con il sostegno del Comune di Cerreto Guidi.

“Come Amministrazione comunale – aggiunge l’assessore allo sport Moreno Costagli- restiamo legati a questa corsa e assicuriamo il nostro sostegno a un appuntamento che è ormai diventato irrinunciabile nel panorama delle corse in Toscana”.

Lo storico organizzatore Primo Palatresi e il presidente Claudio Solitano avevano tra l’altro associato a questa edizione un nuovo appuntamento riservato ai bambini con una gara a cronometro.

Tutto rinviato al prossimo anno.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa