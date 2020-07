Commercio e turismo, Alberti (Lega): "Regione trovi risorse per attività o Toscana fallisce"

“Commercio e attività legate al turismo sono sempre più in difficoltà, e ancora la Regione non ha previsto aiuti a fondo perduto per queste categorie – dice il Consigliere regionale della Lega di Firenze, Jacopo Alberti, presente oggi all’incontro con Confcommercio cui hanno preso parte Matteo Salvini e la candidata governatore della Toscana, Susanna Ceccardi – serve una legge speciale per le città d’arte, come Firenze e tante altre cittadine toscane, che in questo periodo rischiano il fallimento. Le attività senza turisti non possono andare avanti, e abbiamo il compito e il dovere di trovare risorse economiche che possano sostenere le famiglie in questo momento di difficoltà. Il dialogo con le categorie è serrato, perché dopo gli aiuti, c’è da ripensare un’economia da cui ripartire”.

“Il periodo è complicato, il Covid-19 e il lockdown hanno tracciato uno spartiacque tra il prima e il dopo, per questo c’è bisogno di una legge che sostenga economicamente le attività, altrimenti non ripartiremo più. La proposta che attendo di discutere il prima possibile, Sos Commercio e Turismo, è pensata proprio per andare a cercare queste risorse economiche da concedere a fondo perduto: dalle partite Iva ai piccoli negozianti, dagli ambulanti alle guide turistiche, fino agli operatori dello spettacolo. Si tratta di migliaia di potenziali disoccupati – conclude Alberti - che non ricominceranno veramente a lavorare finché non torneranno i turisti. E la Toscana non può lasciare sole queste persone”.