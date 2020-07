A Cielo Aperto: rassegna di concerti a Villa Pacchiani

Arrivato quest’anno alla decima edizione, si rinnova il ciclo di incontri musicali che si inseriscono nella programmazione di Villa Pacchiani: quest’anno il giardino della villa è lo scenario di tre appuntamenti musicali che si terranno nei giorni, 9, 16 e 23 luglio. a cielo Aperto è un’iniziativa del Comune di Santa Croce sull'Arno. Assessorato alle Politiche ed Istituzioni Culturali ed è una rassegna di musica eseguita con strumenti diversi e che spazia in un percorso ideale che va dalla musica barocca alle produzioni internazionali.

Si parte il 9 luglio con Nadir, il concerto di Note Noire, quartetto jazz contemporaneo e con la loro ricerca di linguaggi musicali moderni e cosmopoliti attraverso le caratteristiche di strumenti rappresentativi delle tradizioni europee come il violino (Ruben Chaviano), la fisarmonica (Roberto Beneventi), la chitarra (Tommaso Papini) e il contrabbasso (Mirco Capecchi). Swing manouche, valse parisienne atmosfere latine, e mediterranee si rincorrono in un concerto pieno di energia.

Il 16 luglio è la volta di Agostino Mattioni (viola) e Ottaviano Tenerani (clavicembalo) per ‘Bratsche im Barock’ la viola da braccio nel barocco tedesco, il repertorio per viola in Germania a cavallo tra XVII e XVIII secolo attraverso le sonate dei più importanti compositori del periodo barocco: Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Handel Johann Sebastian Bach con una finestra sul pre-classicismo del poco più recente Johann Gottlieb Graun.

Il terzo appuntamento, del 23 luglio, vede l'esecuzione dei duetti e delle arie più importanti tratti dalle opere Traviata e Rigoletto, interpretati dal soprano Paola Cigna e il baritono Romano Martinuzzi accompagnati al pianoforte da David Boldrini. I brani verranno introdotti da una spiegazione che fungerà da filo conduttore narratore delle trame dei due melodrammi. Il Concerto lirico è proposto da Italian Opera Florence.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con inizio alle 21.15.

Il programma

9 luglio

Nadir

Note Noire Quartet:

Ruben Chaviano – violino

Roberto Beneventi – fisarmonica

Tommaso Papini – chitarra

Mirco Capecchi – contrabbasso

musiche: Roberto Beneventi, Ruben Chaviano, Tommaso Papini, Ottorino Respighi

16 luglio

‘Bratsche im Barock’ la viola da braccio nel barocco tedesco

Agostino Mattioni – viola

Ottaviano Tenerani – clavicembalo

musiche: Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Handel, Johann Sebastian Bach, Johann Gottlieb Graun

23 luglio

Concerto lirico

Italian Opera Florence:

Paola Cigna – soprano

Romano Martinuzzi – baritono

David Boldrini – pianoforte

Selezione dalle opere “La Traviata” e “Rigoletto” di G. Verdi

I protagonisti del primo appuntamento musicale

Attivi sulla scena dal 2011, i Note Noire sono stati invitati ad esibirsi all'interno di programmazioni prestigiose quali Royal Albert Hall (UK), Rhino Jazz Festival (FR), LongLake Festival (CH), Piacenza Jazz Fest (IT), Pisa Jazz (IT), Milano Django Festival (IT), Barga Jazz Festival (IT).

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno