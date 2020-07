Dl Semplificazioni, Galletti (M5S): "Tunnel Tav e Peretola non sono prorità. Finalmente si pensa alla costa"

“Gli unici interventi d’emergenza di cui ha bisogno la Toscana sono quelli utili a colmare il gap infrastrutturale sulla costa. Gli altri sono e restano capricci renziani, che purtroppo però questo governo non ha avuto il coraggio di accantonare. Il primo è il tunnel Tav sotto Firenze. E il secondo è quello relativo alla realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Peretola, messo attualmente nel congelatore in attesa, speriamo, di un suo definitivo abbandono”.

Così la candidata del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali in Toscana, Irene Galletti, commenta la lista delle opere prioritarie individuate dal Dl Semplificazioni, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.

“Al contrario – prosegue Galletti - Il potenziamento dell’Aurelia a sud di Livorno rappresenta un intervento essenziale sia per sviluppare finalmente una sinergia reale tra i due porti della zona, sia per incentivare il turismo in una delle aree più belle e incontaminate della nostra regione. Lo stesso discorso vale per la Due Mari, Grosseto – Fano, indispensabile per la valorizzazione della Maremma”.

“Mi auguro – conclude Galletti – che le nuove disposizioni sulle gare d’appalto portino con sé anche un incremento dei controlli per scongiurare le infiltrazioni criminali che distruggono imprese, lavoro e territorio. Mi fido del presidente Conte e del suo giudizio e sono felice che il governo abbia deciso di non estendere il modello Genova, ossia il commissariamento diretto, a ogni opera ritenuta strategica. Una soluzione di buonsenso che farà ripartire anche la Toscana in sicurezza”.

Fonte: Ufficio Stampa