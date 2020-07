Auto contro scooter all'Angelica, ferita una giovane

Si è verificato un incidente questo pomeriggio a Angelica, nel comune di Montopoli in Val d'Arno. Una ragazza di 18 anni, a bordo di uno scooter, si è scontrata all'incrocio tra via Abruzzi e via Calabria con un'auto, una Panda. È ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: da quanto appreso la ragazza si stava immettendo in via Calabria e si è scontrata con l'auto finendo sul parabrezza della stessa prima di finire a terra. La ragazza ha riportato la frattura di una tibia ed è stata portata all'ospedale di Cisanello (Pisa) in codice giallo; illesa la persona a bordo dell'utilitaria. Sul posto un'automedica, la Pubblica Assistenza di Castelfranco e la Pubblica Assistenza di Montopoli.