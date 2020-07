Lega San Miniato:"Pensare ai giovani, pulire al It Cattaneo"

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di San Miniato è stata votata all’unanimità una mozione che partendo dal disagio che la particolare situazione creata dalla epidemia può aver arrecato nei giovani, auspica una maggiore attenzione nei loro confronti e l’attivazione di concrete e specifiche azioni in tal senso.

Il Gruppo consiliare della Lega, per votando in favore della mozione ha evidenziato come il disagio dei giovani abbia origini più lontane e profonde dell’emergenza sanitaria. Motivazioni che si chiamano mancanza di lavoro che non sia precario, una scuola mai a misura degli studenti, assenza totale di una politica nazionale a favore dei giovani che affronti con adeguate risorse la creazione in tutto il Paese di centri di aggregazione e impianti sportivi all’avanguardia, ed infine una drammatica carenza di esempi positivi da parte della classe dirigente, delle istituzioni, della pubblica amministrazione, anche nelle piccole cose come il mantenimento di un adeguato decoro nella gestione e conservazione dei beni pubblici.

Un esempio non certo positivo sono le precarie condizioni in cui versano sovente gli ambienti pubblici che i giovani sono usi frequentare. Un ambiente pubblico degradato se perdura negli anni diventa normalità con il rischio che può diventare anche il normale metro di misura di un giovane. A tale proposito e dietro ripetute segnalazioni di cittadini vogliamo far presente lo stato in cui si trova la piazza antistante l’istituto Tecnico in Via Catena.

La piazza da tempo è contornata da una vegetazione oramai fuori controllo, i muri che vi si affacciano da anni sono imbrattati con vistose scritte che incrementano il senso di abbandono della piazza, i marciapiedi sono in completo disfacimento, la scuola antistante è da anni transennata oltreché “arricchita” da vistosi bidoni della spazzatura. Il risultato finale è un ambiente brutto e degradato, non certo ordinato e accogliente come invece dovrebbe essere, proprio perché frequentato dai giovani ai quali vanno dati esempi positivi, anche in materia di pubblica igiene e decoro urbano.

Roberto Ferraro, Beatrice Calvetti, Federico Gregorini - consiglieri comunali Lega San Miniato