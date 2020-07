Il questore Santarelli incontra il sindaco di Empoli Barnini

Filippo Santarelli, nuovo questore di Firenze, ha fatto visita questa mattina, martedì 7 luglio, al sindaco di Empoli Brenda Barnini. È la prima volta che il questore visita la città. Questa mattina ha salutato tutto il personale del commissariato di piazza Gramsci, quindi insieme al dirigente Francesco Zunino e al commissario Danilo Di Stefano, ha incontrato il sindaco per un primo confronto sulla situazione cittadina, presente anche l’assessore alla sicurezza Antonio Ponzo Pellegrini. Il sindaco Barnini ha garantito e allo stesso tempo chiesto al dirigente generale della polizia di stato massima collaborazione e impegno per operare insieme con lo scopo di proseguire il lavoro avviato per rendere Empoli ancora più sicura e vivibile.

Il dottor Santarelli è subentrato ad Armando Nanei che ha assunto l’incarico di Direttore Centrale dell’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma. Brenda Barnini ha subito apprezzato da parte del nuovo questore Santarelli la disponibilità.

Dirigente generale della Polizia di Stato Santarelli era a Roma, dove ha svolto il ruolo di direttore dell’ufficio analisi, programmi e documentazione. In passato è stato Questore a Modena e a Frosinone. All’età di 61 anni, originario di Rieti, torna in Toscana come questore di Firenze, ha infatti già lavorato in questa regione essendo stato capo di gabinetto della questura di Arezzo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa