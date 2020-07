Regionali 2020, Rifondazione Comunista sostiene Fattori ed entra nella coalizione di Toscana a Sinistra

Di seguito il comunicato della federazione fiorentina del Partito della Rifondazione Comunista:

Il Partito della Rifondazione Comunista partecipa alla coalizione di Toscana a Sinistra. Ha sostenuto e partecipato ai lavori del gruppo consiliare di Tommaso Fattori e Paolo Sarti in questi cinque anni, per partecipare in modo naturale e conseguente ai lavori che hanno portato alla presentazione di questo nuovo percorso del 2020.

La Federazione di Firenze ha già tenuto un Comitato Politico Federale che ha confermato il nostro impegno in tutti i Comuni della provincia, contribuendo all’appello delle figure istituzionali elette negli enti locali in rappresentanza della sinistra alternativa al governo locale e alle destre.

Domani si terrà l’assemblea di Empoli, mentre giovedì toccherà alla città di Firenze, alle 20.45, presso il Parco dell’Anconella (in via di Villamagna 39/d). Seguiranno appuntamenti analoghi anche nella altre zone del territorio metropolitano ovviamente. In tutti questi passaggi saremo presenti con le nostre compagni e compagni, per confermare quella linea di unità delle forze alternative a destre e centrosinistra che resistono nei diversi territori. Per unire quello che l’avversario di classe divide.