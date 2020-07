Regionali, la deputata PD Ciampi: "Non si riesce a capire quale sia l'idea di governo di Ceccardi"

“Che Salvini candidi donne senza poi farle parlare l'abbiamo già visto in Emilia Romagna, avremmo sperato che almeno in Toscana potesse rinunciare per 10 minuti ai suoi slogan populisti e dare spazio alla candidata. Fino ad oggi non riusciamo infatti a capire, a parte la rinuncia a Imagine di John Lennon nelle manifestazioni ufficiali e alla foto del Presidente della Repubblica negli uffici pubblici, quale siano i suoi programmi per il governo della Regione”: è quanto dichiara Lucia Ciampi, deputata Pd sulla campagna elettorale del centrodestra in Toscana.