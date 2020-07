Tramvia, Alberti (Lega): "Investimento inutile in questo momento storico"

Il consigliere regionale della Lega di Firenze sull’annuncio di Nardella di 260 milioni di euro per cantieri di tre anni. “Firenze adesso non ne ha bisogno”

“In un momento storico come quello attuale, prevedere di spendere 260 milioni di euro per la tramvia e annunciarlo in pompa magna, è uno schiaffo alle attività commerciali della Toscana e a tutti i lavoratori in difficoltà – dice il consigliere regionale della Lega di Firenze Jacopo Alberti – l’amministrazione ha mancato di tatto e ha dimostrato di non avere idea di quello che sta accadendo a Firenze. Solo ieri, eravamo in piazza Duomo a manifestare con i ristoratori che non ce la fanno a ripartire, e il Comune pensa a tre anni di cantieri e 260 milioni da impegnare in un’opera di cui adesso non c’è bisogno. A cosa servirà portare le persone in centro con la tramvia, se in centro non ci sarà rimasto un locale o un negozio aperto?”.

“La realtà in questo momento ci chiede altro, e il progetto della tramvia è fuori dall’attualità: Firenze è l’unica città al mondo che fa le tramvie in superficie e la Tav sotterranea, ma dice no alla metropolitana. Quello che conta adesso è trovare risorse economiche e idee per non far sparire le attività economiche e far ripartire la città di Firenze e il turismo della Toscana. Poi, quando sarà il momento, la Tramvia deve essere rimessa in discussione: quello che è accaduto in questi 6 mesi ha cambiato tutto – conclude Alberti – mentre sembra che per il Comune di Firenze non sia accaduto nulla, che si possa ricominciare come se niente fosse stato. Quei 260 milioni di euro adesso, sono un investimento fuori dal tempo di cui Firenze non ha bisogno”.