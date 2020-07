La cometa Neowise illumina il cielo di Palaia

Ha la coda e solca il cielo con la sua luminosità. È velocissima, ha un velo bianco che vola e lascia il segno ed è proprio come quella che viene messa nel presepe sopra la capannuccia a Natale. Si tratta della cometa Neowise che stamani mattina prestissimo, prima dell’alba, ha transitato sopra le teste degli italiani, molti dei quali ancora a letto.

La cometa mattutina è passata anche da Palaia alle 3.50 dove Filippo Valacchi era più che sveglio, appostato con la macchina fotografica puntata verso il cielo e pronto a scattare al passaggio di Neowise. "Si vede palesemente ad occhio nudo, siamo di fronte alla cometa del decennio", ci ha raccontato Valacchi, appassionato di foto e astronomia, non a caso si definisce astrofotografo. Neowise è rimasta sospesa e visibile per circa una mezz’ora, fino alle luci più decise dell’alba.

Scoperta il 27 marzo scorso dalla sonda NEOWISE (Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) della NASA, la cometa C/2020 F3 Neowise non prometteva nulla di eccezionale ma ha superato ogni aspettativa. Ha infatti aumentato la sua luminosità continuamente, dopo essere sopravvissuta al perelio del 3 luglio, superando la magnitudine 2 (più luminosa quindi alla Stella Polare). La cometa, che è retrograda ovvero ha un moto contrario al moto di rivoluzione atteso, ha poi iniziato ad allontanarsi perdendo piano piano la sua luminosità ma, fino al 20 luglio, manterrà la sua magnitudine sopra la 6. La distanza minima dalla Terra si verificherà il 23 luglio a 94 milioni di chilometri da noi.

Quando vedere la cometa Neowise

Per il mese di luglio sarà ancora possibile vedere la cometa Neowise ad occhio nudo: fino al 13 luglio la si potrà aspettare di mattina dalle 3.50 alle 4.30. Dal 13 in poi Neowise passerà dalla colazione alla cena, manifestandosi dalle 21:30 per tutta la notte. Purtroppo, come ha continuato a spiegare Valacchi, “allontanandosi dal sole perderà luminosità, pertanto i momenti migliori di osservazione sono questi giorni fino a sabato 11”. Quindi tutti col naso all’insù per le prossime settimane, o puntando presto la sveglia o affacciandoci al balcone dopo cena, aspettando il passaggio della magica scia di Neowise.

Le foto, non ritoccate minimamente, sono state scattate da Filippo Valacchi dalla rocca di Palaia.

Margherita Cecchin