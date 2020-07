Conad Nord Ovest indossa la maglietta di Corri la Vita 2020 contro il tumore al seno

Per il quinto anno consecutivo Conad indossa con orgoglio la maglietta di Corri la Vita, rinnovando l’adesione alla manifestazione benefica nata per sostenere le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta contro il tumore al seno.

In 17 anni di attività l’Associazione Corri la Vita onlus ha raccolto e donato oltre 6,3 milioni di euro e coinvolto oltre 370 mila iscritti, consentendo di assistere più di 400 mila donne colpite da tumore al seno.

A tale scopo anche quest’anno Conad Nord Ovest dà vita a una grande operazione di solidarietà: da lunedì 21 a domenica 27 settembre, i punti di vendita con le insegne Conad delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo devolveranno a Corri la Vita onlus il 10% dell’incasso ricavato dalla vendita di prodotti Conad delle linee Sapori&Dintorni, Alimentum, PiacerSi e Verso Natura Bio, Eco, Equo e Veg.

La formula con la quale è stato costruito il successo di Corri la Vita, quest’anno sarà modificata a causa delle disposizioni anti-contagio da Covid-19, ma non mancherà l’impegno, sicuramente più forte che mai, sia da parte degli organizzatori sia da parte di sponsor e partecipanti.

La novità è data dalla possibilità di assistere all’evento attraverso dirette social dal palco reale di Corri la Vita allestito in un giardino privato. Inoltre, a chi indosserà la nuova maglietta 2020 saranno offerte 25 mete culturali gratuite, un gesto importante nel segno dell’arte e dello sport.

La distintività di Conad – la più grande organizzazione di imprenditori dettaglianti indipendenti associati in cooperativa in Italia – si esprime anche attraverso il sostegno a iniziative di solidarietà a favore delle comunità locali, promosse e realizzate dalle cooperative e dagli stessi soci-imprenditori. Un impegno che trova espressione nei programmi che coinvolgono in modo attivo i clienti.

Attraverso l’operato dei propri soci sul territorio, Conad traduce nella pratica quotidiana i valori del rispetto altrui, della solidarietà, del sostegno alla comunità e al territorio. Una responsabilità solidale fatta di azioni concrete, un modo per restituire alle comunità ciò che riceve giorno per giorno in termini di fiducia.

Conad Nord Ovest nasce dalla fusione di Conad del Tirreno e Nordiconad, prima tappa della razionalizzazione che consentirà al sistema Conad di affrontare il mercato forte di nuove scelte strategiche capaci di portare maggiore efficienza al modello imprenditoriale.

Il giro di affari è di 4 miliardi di euro e il patrimonio netto consolidato si attesta a 585 milioni di euro. I territori in cui opera con 366 soci imprenditori e oltre 16 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita per 442 mila mq di superficie, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi. La cooperativa ha destinato 5,6 milioni di euro a iniziative di responsabilità sociale sostenendo associazioni onlus, parrocchie e enti assistenziali, scuole, cultura e sport.

Fonte: Ufficio Stampa