Rachele Bruni torna a Comeana per il libro di Luca Farinotti

Domani sera, giovedì 9 luglio ore 21.15, in Piazza C. Battisti 17 a Comeana, sarà presentato il libro "Volevo solo Nuotare. 200.000 bracciate con Rachele Bruni" di Luca Farinotti (editore E.Ghizolfi), finalista al 57° Premio Bancarella Sport 2020.

Il libro ha come protagonista la nuotatrice comeanese - vincitrice di un argento alle Olimpiadi brasiliane e ai Mondiali, 8 ori ai campionati europei, 19 ori e 20 argenti ai nazionali - presa per mano dall'autore, al quale in una lunga e dettagliata intervista Rachele racconta di essere un fenomeno in acque fredde e mosse,che la natura non la spaventa e, anzi, che l'oceano "è il luogo elettivo della sua spiritualizzazione". Una carriera straordinaria costruita con anni e anni di lavoro, in piscina, in palestra, sul mare. Sfogliando le pagine si scopre come la campionessa si stata gettata in acqua dal padre quando era bambina, e abbia subito capito che l'acqua era il posto giusto per lei. "I problemi non sanno nuotare" ha tatuato sulla pelle la Bruni: una frase che caratterizza la sua carriera sportiva e la sua vita intera.

Alla presentazione saranno presenti Rachele Bruni, Luca Farinotti e un attore che leggerà alcuni brani significativi.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa