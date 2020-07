Ospedale di Pescia, sistema radiologico portatile grazie ad Avalt e Fondazione

Un nuovo sistema radiologico portatile di ultima generazione è stato donato da Avalt (Associazione Valdinievole per la Lotta contro i Tumori) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia all'Ospedale S.S. Cosma e Damiano.

Si tratta di un apparecchio radiologico digitale che verrà dedicato principalmente al Pronto Soccorso del presidio.

Velocità nell'esecuzione degli esami, bassa erogazione di radiazioni e trasportabile, il nuovo l'apparecchio rappresenta il top della gamma in ambito radiodiagnostico

Spiega il direttore della radiologia dottor Adriano Viviani: "il nuovo apparecchio è ottimale per l’esecuzione degli esami radiografici al letto del paziente ed è dotato di un sistema digitale diretto e di facile uso all'interno dell'ospedale in quanto ha un sistema servo assistito di controllo degli spostamenti. Il sistema offre inoltre la possibilità di utilizzare tecniche pre-programmate in base all' anatomia e permette di ridurre il numero delle esposizioni del paziente a radiazioni ionizzanti grazie alla tecniche di postprocesing delle immagini acquisite; è un sistema veloce che consente esposizioni entro 20 secondi e le immagini prodotte in anteprima vengono elaborate in meno di 15 secondi".

La presenza di un macchinario portatile per la radiografia come questo, di facile mobilizzazione, dedicato alla diagnostica di Pronto Soccorso, è senz'altro un mezzo sicuro e rapido nella gestione del paziente critico riducendo in maniera significativa i tempi di esecuzione dell’esame completo anche radiologico.

La dottoressa Sara Melani, anche a nome della direzione aziendale, ha ringraziato Asvalt e la Fondazione, da sempre al fianco del presidio ospedaliero di Pescia: anche quest'ultima donazione rappresenta un ulteriore potenziamento del presidio in ambito diagnostico. L'apparecchio che è già stato consegnato supporterà ancora meglio gli operatori soprattutto durante la gestione delle emergenze.

Fonte: AUSL Toscana centro