Centro antiviolenza La Nara, riprende l'attività dello sportello territoriale

Le attività dello sportello territoriale del centro antiviolenza “La Nara” riprenderanno regolarmente a partire da mercoledì 22 luglio per poi proseguire come di consueto in Palazzo comunale ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 11.15 alle 13.15. “Nonostante i difficili mesi segnati dal lockdown, le attività del centro antiviolenza non si sono mai fermate – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Maria Teresa Federico - Le situazioni di rischio si sono purtroppo aggravate durante l’emergenza sanitaria a causa del forzato isolamento. Per questo motivo il ruolo di supporto de “La Nara”, con la sua linea di ascolto, è stato fondamentale più che mai. Adesso finalmente il servizio riprenderà anche per gli incontri dal vivo, in modo da poter dare risposte anche a chi si sente più a suo agio a parlare di persona”. Come sempre lo sportello di ascolto sarà gestito dal centro antiviolenza “La Nara” e finanziato dal Comune con il sostegno della associazioni del territorio.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa