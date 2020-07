Daini in tangenziale, tratto chiuso a Prato

E' stato chiuso dalla Polizia Municipale stamani un tratto della Tangenziale a causa di due daini che intorno alle 12 percorrevano viale Fratelli Cervi all'altezza della rotatoria con via Liliana Rossi, mentre il traffico gli scorreva accanto. Appena è arrivata la segnalazione dei cittadini la Municipale ha inviato tre pattuglie per gestire la situazione, pericolosa sia per gli animali, due maschi adulti, che per la viabilità. E' stato quindi chiuso al transito il tratto dalla rotatoria con via Liliana Rossi a quella con via Ofelia Giugni, sia in direzione nord che direzione sud, fino alle 13.30. A supporto è intervenuta anche una squadra di guardie venatorie, che è riuscita ad allontanare gli animali verso il bosco del Monteferrato, dove si sono dileguati.