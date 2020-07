Lavoratori a nero e irregolarità, quattro denunce nel Pistoiese

Quattro persone denunciate e multe per migliaia di euro: questi i risultati dei controlli dei carabinieri nelle aziende di Pistoia e provincia.

In una società del capoluogo di provincia che si occupa di costruzione di edifici residenziali è stato denunciato l'amministratore unico. L'uomo si è reso responsabile della mancata designazione del medico competente, per non aver sottoposto a visita medica un dipendente e per non aver verificato il piano operativo di sicurezza dell’impresa esecutrice in subappalto.

In una impresa edile di Massa e Cozzile è stato denunciato a piede libero il titolare firmatario. Anche lui si è reso responsabile della mancata designazione del medico competente. Inoltre non ha sottoposto a visita medica 2 lavoratori, non ha avviato la formazione di 2 lavoratori e non ha redatto il piano operativo di sicurezza. In più, è stata riscontrata la presenza di 2 lavoratori in nero e quindi è stato deciso di sospendere l’attività imprenditoriale fino a quanto non verrà regolarizzata la posizione dei dipendenti. Sempre in relazione ai controlli effettuati all’interno di questa ditta, è stato denunciato anche un professionista di Poggio a Caiano, poiché, in qualità di coordinatore per la sicurezza, ha omesso di verificare il piano operativo di sicurezza della ditta.

In una società con sede a Pistoia, che si occupa di costruzione di edifici residenziali, è stato denunciato in stato di libertà l’amministratore unico, resosi responsabile di non aver fatto sottoporre a visita medica a 2 lavoratori. In un'altra ditta pistoiese, sempre nell'edilizia, è stato trovato un lavoratore a nero e quindi l'attività è stata sospesa.

Infine, per tutte le violazioni, sono state elevate sanzioni amministrative pari a complessivi 18.400 euro di multe e 14.619 euro di ammende.