Sorpreso a spacciare alla periferia di Pisa, in manette 18enne

A Pisa, nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 10 luglio), i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In Via del Biscottino, i militari hanno notato il giovane, mentre, con un complice, era intento a cedere a un altro individuo un piccolo involucro in cambio di una banconota, per poi fuggire alla vista dei militari. Dopo un inseguimento, è stato bloccato e, perquisito, è stato sorpreso con 280 euro, sequestrati. L’altro è riuscito a scappare, ma, riconosciuto dai militari, è stato denunciato a piede libero.