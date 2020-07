Sub della Valdelsa morto a San Vincenzo

Un sub 49enne di Empoli è morto questa mattina nel mare al largo di San Vincenzo (Livorno) questa mattina per un malore occorso durante un'immersione a 5 miglia dalla costa. L'uomo era con un gruppo sub di Cecina. Il 49enne è emerso già privo di conoscenza. Alle 10.30 i soccorsi sono giunti a terra al porto di San Vincenzo ma nonostante la rianimazione il medico ha potuto solo constatare la morte. Per la Guardia costiera sono intervenuti una motovedetta da Portoferraio e un gommone da San Vincenzo.

AGGIORNAMENTO ORE 23

Si chiama Simone Fulignati il sub scomparso nelle acque di San Vincenzo questa mattina. A differenza di quanto segnalato inizialmente, risiede a Gambassi Terme e non a Empoli. I suoi amici lo hanno commemorato anche sui social network, specialmente chi condivideva la stessa passione per il mondo della subacquea.