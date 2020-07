Torna 'Baracche e Burattini' al Chiostro degli Agostiniani

E torna per la gioia di grandi e piccini anche Baracche e burattini la rassegna teatrale estiva a cura di Giallo Mare Minimal Teatro e promossa dalla Comune di Empoli.

Tre appuntamenti tutti di giovedì nel suggestivo Chiostro degli Agostiniani di Empoli, che è il nuovo luogo dove si terrà la rassegna, lasciando la sede storica dei giardini del Largo della Resistenza.

Spettacoli e letture animate dedicate ai più piccoli, ma che piaceranno anche ai grandi.

Si comincia giovedì 16 luglio alle 21.00 con La Bella e la Bestia della compagnia Il baule volante con Liliana Letterese e Andrea Lugli, età consigliata dai 5 anni.

Un mercante, padre di tre figlie, si smarrisce nel bosco, di ritorno da uno sfortunato viaggio d’affari. Trova rifugio nel palazzo della Bestia, un essere orribile, metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa e per questo la Bestia lo minaccia di morte. L’unica sua possibilità di salvezza è che sia una delle sue figlie a morire al suo posto. La più bella delle tre figlie accetta il sacrificio e si reca al palazzo. Ma andrà incontro ad un altro destino. Attraverso l’avvincente intreccio di questa fiaba classica si i intende parlare di un tema quanto mai attuale, in particolare del “diverso” che sta dentro di noi. Nasce così una storia ricca di fascino e di emozione, di cui si cerca di mostrare i significati nascosti attraverso la parola ed il movimento.

Giovedì 23 luglio Rossella Parrucci e Diletta Landi della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro racconteranno la storia de La zuppa dell’orco, una lettura animata per bambini dai 3 anni.

La zuppa dell'orco è una fiaba geniale che esordisce come le più classiche storie di bimbi poveri e intelligenti, ma devia subito fuori dall'andamento rassicurante dello stereotipo "poveri ma buoni" per imboccare una strada curiosa e inquietante, disperata e crudele. Strada che parte da genitori snaturati che, per avidità di denaro, sono disposti ad amputare con le proprie mani gli arti dei figli e conduce a un orco affamato ma sufficientemente maldestro da far sì che i bambini abbiano la meglio su di lui. L'orco si rivelerà sicuramente meno perfido dei genitori dai quali i sette fratelli sono stati costretti a fuggire. E così la paura può sciogliersi in un grande sorriso nel finale in cui i bambini, felici di aver salvato le mani, se le stringono forte. In cui i bambini, felici di aver salvato i piedi, ballano per tutta la notte guardandosi negli occhi, fino al sorgere del sole. Mentre l'orco, sazio di zuppa in scatola, suona il violino.

Giovedì 30 luglio Trame su Misura – I tre porcellini e Giovannetta trovarobe con Renzo Boldrini e Daria Palotti, per bambini dai 3 anni.

Trame su misura è un progetto teatrale composto da differenti spettacoli incentrati su testi, editi e inediti, riscritti in chiave contemporanea da Renzo Boldrini.

Si tratta di una produzione “su misura” per un pubblico di bambini e famiglie.

Utilizzando un originale stile scenico che “mixa” lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti, si evocano, unite dall’intervallo più divertente del mondo, due differenti storie: una famosissima che narra appunto di tre porcelli alla ricerca della propria vita indipendente costruendosi ognuno una casa, ma che si troveranno alle prese con il lupo, e la seconda storia che racconta di una ragazza Giovannetta Trovarobe, che ha il dono di trovare tante cose fantastiche ed è amica di un bambino Giovannino Perdigiorno, che invece le cose le perde tutte.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00. E’ necessaria la prenotazione , che si può effettuare telefonando a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivendo a info@giallomare.it

L’ingresso è da via de Neri, mentre l’uscita è da via Leonardo da Vinci.

All’arrivo sarà misurata la temperatura e distribuzione gel disinfettante.

L’assegnazione dei posti seguirà le disposizioni previste dalle linee guida regionali.

L’ingresso agli spettacoli di Baracche e burattini è gratuito.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa