Alle Officine Garibaldi 'Memorial Mario Baldi 2020' il libro su Giovanni XXIII

Martedì 14 luglio alle ore 21.00 nella prestigiosa cornice delle antiche mura, presso le Officine Garibaldi, Mario Prignano, caporedattore centrale Tg1, presenterà il libro “Giovanni XXIII. L’antipapa che salvò la Chiesa” (edito da Morcelliana) in compagnia dello storico pisano Mauro Ronzani, ordinario di Storia medievale Università di Pisa. Conduce Pietro Di Lazzaro, giornalista Tgr Toscana.

L’incontro, organizzato in occasione del Memorial Mario Baldi 2020, è promosso da Quelle di Boscoborgo con la Penna e senza Scarpe e dagli “Amici di Mario”, in collaborazione con Associazione Officine Garibaldi e EvolutionTV, con la regia di Giorgio Di Presa e il sostegno della Banca Popolare di Lajatico e dell'hotel Allegro Italia Pisa Tower Plaza.

Ad arricchire la serata anche la musica, grazie all’Accademia Musicale di Pontedera e le sorprendenti interpretazioni dei bambini di Boscoborgo. La diretta dell’evento sarà condivisa sulla pagina fb dello storico, scrittore, medievista e accademico “Alessandro Barbero: la Storia” con la possibilità di interventi partecipativi.

La Libreria Pellegrini di Pisa curerà la vendita di copie autografabili e lo staff di Quelle di Boscoborgo con la Penna e senza Scarpe sarà presente con i libri in vendita per sostenere i bambini affetti da malattie rare, oncologiche e in particolari situazioni di difficoltà.

L’ingresso è gratuito, su prenotazione (nel rispetto delle normative Covid19) via mail a boscoborgoconlapenna@gmail.com.

Fonte: Officine Garibaldi - Ufficio STampa