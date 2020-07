Pugni e schiaffi tra due uomini in centro a Empoli

Una rissa tra due uomini è andata in scena a Empoli nella serata di sabato 11 luglio. Stando a Il Tirreno due persone, entrambe senza fissa dimora, si sono prese a pugni e schiaffi in piazza Farinata degli Uberti. Non si conoscono i motivi della lite.

Alcuni dei passanti hanno chiamato i carabinieri che, accorsi in centro, hanno diviso i contendenti. Uno di loro non aveva traumi, l'altro ha chiesto di esser portato in ospedale. Una volta al San Giuseppe, però, è scappato dopo aver effettuato il triage.

Pare che i due, al momento dell'alterco, fossero in stato di ebbrezza.