Il Teatrino al Pinocchio, il programma della settimana

Dopo lo straordinario successo dell’inaugurazione di giovedì 9 luglio dell’arena estiva per le famiglie il Teatrino al Pinocchio a San Miniato Basso, al Campo da Basket adiacente la casa culturale, organizzata dal Teatrino dei Fondi, in collaborazione con il Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato e il Comune di San Miniato, proseguono gli appuntamenti per le famiglie. Il Teatrino al Pinocchio è una rassegna pensata come occasione di arricchimento per i bambini e per le famiglie, che hanno vissuto, nei mesi trascorsi, momenti difficili per la lontananza dalla loro quotidianità.

Martedì 14 luglio alle 21:30 va in scena Cuore di pane, con Ilaria Gozzini, uno spettacolo dove il tempo diventa più lento e le immagini sono evocative, mercoledì 15 luglio alle 21:30 è la volta di Nocchiopinocchio, con Enrico Falaschi, un racconto divertente e affascinante dello stesso burattino, diventato prima bambino e poi uomo, giovedì 16 luglio alle 21:30 Il chicco di grano, una favola dal sapore antico, con pupazzi e narrazione, incentrata sull’amore per la natura e la ciclicità delle stagioni, venerdì 17 luglio alle 21:30 debutta Titta&Tonti: missione Cappuccetto Rosso, con Claudio Benvenuti e Serena Cercignano, un’esilarante avventura che ha per protagonisti una coppia di investigatori pasticcioni che desiderano essere dei supereroi in grado di sconfiggere i personaggi cattivi delle fiabe, domenica 19 luglio alle 21:30 Il Pesciolino d'oro, con Alberto Ierardi e Serena Cercignano, una fiaba classica che ci ricorda come la ricchezza non faccia la felicità e che per essere felici basta saper scorgere la bellezza in ciò che si possiede.

il Teatrino al Pinocchio, è un esempio unico in tutta la Toscana, che ospita spettacoli per famiglie e bambini e teatro di prosa dal martedì al venerdì e tutte le domeniche, alle ore 21:30

per i mesi di luglio, agosto e settembre.

PROGRAMMA

martedì 14 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

CUORE DI PANE

mercoledì 15 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

NOCCHIOPINOCCHIO

giovedì 16 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

IL CHICCO DI GRANO

venerdì 17 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE CAPPUCCETTO ROSSO

domenica 19 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 4 anni)

IL PESCIOLINO D’ORO

