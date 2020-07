La Biblioteca Comunale di Peccioli riapre le sale studio

Da martedì 14 luglio la Biblioteca Comunale Fonte Mazzola di Peccioli riapre le sue sale studio, a cui sarà possibile accedere durante l’orario di apertura ordinario.

Ogni giorno sono garantite 12 postazioni che è possibile prenotare tramite la App Sistema Peccioli. L’ingresso è consentito a tutti purché maggiorenni e solo per motivi di studio. Pertanto l’accesso senza operatore al di fuori dell’orario di apertura ordinario rimane bloccato. L’utente potrà prenotare una fascia oraria per volta (9-13, 15-19), nel caso in cui il giorno di apertura preveda il pomeriggio l’utente dovrà effettuare un’altra prenotazione. In ottemperanza alle norme sulla sicurezza le postazioni sono predeterminate e non sarà possibile spostarsi da una postazione all’altra, sarà messo a disposizione un kit per l’igienizzazione, tutte le finestre della Biblioteca saranno aperte per consentire il massimo ricambio d’aria nei locali e i libri consultati saranno messi in quarantena.

Orari di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale di Peccioli: martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 13.

La prenotazione è attiva da lunedì 13 luglio 2020.

Si tratta di un piccolo ma importante passo verso la ripresa dei tanti servizi e delle apprezzate attività della nostra biblioteca.

Fonte: Fondazione Peccioliper