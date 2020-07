La Biblioteca di Scandicci riapre tutti i servizi, ma su prenotazione

Da martedì 14 luglio 2020 la Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) riapre tutti i suoi servizi, su prenotazione, con il seguente orario settimanale in vigore fino al prossimo 12 settembre: dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 19,30, il sabato dalle 9,30 alle 18,30; l’unico servizio per il quale i cittadini possono presentarsi senza prenotazione è la restituzione dei materiali presi in prestito. La riapertura completa della Biblioteca del 14 luglio avviene a seguito di due prime fasi di ripartenza parziale dei servizi, dopo la chiusura per l’emergenza Covid dello scorso marzo: a maggio erano tornate le attività di prestito e restituzione, in seguito sono state riaperte le sale studio ed è tornato possibile il prestito interbibliotecario, l’accesso agli scaffali per la scelta dei libri e la consulenza, mentre dal 14.7 riaprono, sempre su prenotazione, il servizio di accesso a internet, la lettura dei quotidiani e delle riviste, la Biblioteca dei Ragazzi. La prenotazione per i servizi della Biblioteca può essere fatta in orario di apertura al pubblico telefonando ai numeri0557591.860/861/862; è necessario specificare di quale servizio si vuole usufruire: prestito (15 minuti); prestito interbibliotecario (15 minuti); postazione in aula studio, esterna o interna (fascia oraria mattutina o pomeridiana); consultazione allo scaffale piano terra e mediateca (15 minuti); richiesta di consulenza (15 minuti); postazione per consultazione internet (1 ora); lettura quotidiani (1 ora); sezione ragazzi, consultazione allo scaffale (15 minuti); sezione ragazzi, postazione in aula studio (fascia oraria mattutina o pomeridiana); sezione ragazzi, attività laboratoriale o eventi.

Intanto la Giunta Comunale ha fissato le indicazioni riguardo le procedure di gara per l’appalto per la Biblioteca; il bando sarà pubblicato a breve sul sito web del Comune di Scandicci.

“Due buone notizie per la Biblioteca, la prima è ovviamente le ripartenza con tutti i servizi dopo la chiusura per l’emergenza Covid – dice l’assessora alla Cultura Claudia Sereni – l’altra è che in base alle linee guida per il nuovo bando dal prossimo autunno andranno a regime le aperture domenicali e la programmazione di iniziative per giovani e famiglie, che l’anno scorso erano state organizzate in via sperimentale. La Biblioteca è il più importante centro culturale di aggregazione di Scandicci, torna ad aprirsi alla città e ai suoi cittadini e presto sarà punto di riferimento e di socialità sempre più riconosciuto da persone di tutte le età. Intanto prenotatevi, la Biblioteca vi aspetta”.

Essendo sempre in una situazione emergenziale, per accedere alla Biblioteca di Scandicci è necessario adottare le dovute precauzioni: prime fra tutte bisogna indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno della Biblioteca, detergersi le mani con il gel posizionato nelle stanze e mantenere la distanza di 1,80 metri dalle altre persone.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa