Muore scalatore 58enne per un malore a La Verna

Muore uno scalatore 58enne di Livorno sul Monte Penna, nelle vicinanze del Santuario francescano de La Verna nel Casentino. L'uomo stava cercando di salire in parete e si è accasciato a terra. Le altre persone che erano con lui hanno subito contattato il 118 e tentato un primo massaggio cardiaco grazie al defibrillatore presente in zona. Il 118 ha coordinato l'intervento in attesa dell'intervento dei sanitari e dell'elisoccorso Pegaso. Giunti sul posto anche vigili del fuoco, personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. È stato tutto vano purtroppo.