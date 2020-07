Cinema e cibo sotto le stelle, appuntamenti a Villa di Lilliano

Film, plaid, un calice di vino e un vassoio di specialità toscane. Tutto rigorosamente sotto le stelle. Sono gli ingredienti di “Cinema DiVino”, la rassegna che unisce cinema e gusto organizzata da Villa di Lilliano a Bagno a Ripoli che prosegue con tre nuovi appuntamenti fino al 30 luglio. Una sera a settimana il giardino della villa medicea sarà adibito ad arena estiva: la visione dei film (che hanno come filo conduttore il piacere della buona tavola e della convivialità) sarà sempre preceduta da una serie di degustazioni a base di prodotti tipici locali e vini Malenchini, proprietari della villa.

L'iniziativa, che si è aperta a fine giugno, è patrocinata dal Comune di Bagno a Ripoli che darà un supporto per l'allestimento della platea. Ma il pubblico avrà la possibilità di scegliere tra le sedute e l'opzione di portare il proprio plaid da casa per accomodarsi sull'erba e godersi così la visione del film. Domani, mercoledì 15 luglio, è in programma la pellicola “Capitan Fantastic” di Matt Ross, seguita da “Finché c’è Prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan (giovedì 23 luglio) e da “La casa sul mare” di Robert Guediguain, che chiuderà la kermesse giovedì 30 luglio.