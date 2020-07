Notte dell'Archeologia, appuntamenti online a Empoli

Tre appuntamenti per quattro relatori sui canali social dedicati ai Musei di Empoli. Sono “Le Notti dell’Archeologia”, dal 1 luglio al 2 agosto 2020, iniziativa promossa dalla Regione Toscana, che per questa edizione, a venti anni dalla prima, ha un valore speciale, segnato dalle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Per facilitare il lavoro di tutti, è stato scelto di non proporre nessun tema vincolante, diversamente dal passato. Così per Empoli è stato elaborato un piccolo programma teso a valorizzare sia le novità emerse durante le indagini di archeologia preventiva sul territorio sia gli studi su Empoli in epoca romana e in particolare sul vetro. Proprio quest’ultimo aspetto, come sottolineato dall’assessore alla cultura Giulia Terreni, vuol essere il modo di celebrare anche il 10° compleanno del nostro Museo del Vetro, inaugurato il 1 luglio 2010.

Ricordiamo che le iniziative empolesi, data la situazione, saranno tutte on line, tre brevi incontri, accessibili attraverso i canali social dei musei cittadini, agli indirizzi Instragam @Empolimusei e sul canale youtube Bit.ly/Empolimusei, e sul profilo facebook istituzionale del comune di Empoli.

Giovedì 16 luglio 2020 alle 21.30 interverranno sui social Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli, su Le notti dell’archeologia e il 10° compleanno del Museo del Vetro di Empoli, e Ursula Wierer, funzionaria Archeologa responsabile del territorio empolese per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato che tratterà del tema l’Archeologia preventiva ad Empoli. Recenti attività e scoperte.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI ONLINE

23 luglio 2020 ore 21,30

Walter Maiuri

Archeologo – Associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno

L’assetto urbano e i flussi commerciali del territorio di Empoli in epoca romana

30 luglio 2020 ore 21,30

Leonardo Terreni

Archeologo – Associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno

L’uso del vetro in una Domus romana a Empoli

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa