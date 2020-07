Ss 68, iniziano i lavori di asfaltatura

Il sindaco di Volterra, Giacomo Santi, ha salutato con favore l'inizio dei lavori di asfaltatura sulla Ss 68: "Stamattina sono inziati i lavori dell’ANAS per la manutenzione programmata e il risanamento della pavimentazione della SS 68 lato Colle Val d'Elsa e lato Cecina.

Un primo intervento di oltre 5 milioni di euro il cui avvio avevamo sollecitato con forza e che ora vede finalmente compimento.

Questo però non deve essere considerato un punto di arrivo. Stiamo lavorando per far sì che possano partire seri interventi per la messa in sicurezza sia della 439 (un'arteria fondamentale visto che da lì transitano gli automezzi che giungono prima e saline e poi alla zona geotermica, oltre che essere la via che conduce fino all'Areoporto di Pisa e al Porto di Livorno), sia della 439 dir, come anche per la Sp 15 per la Sp 16.

Strade che hanno bisogno di un importante intervento sia di manutenzione, carente negli ultimi anni, sia di messa in sicurezza.

L'efficienza e la sicurezza della nostra rete viaria sono un elemento essenziale per lo sviluppo di Volterra e di tutto il territorio. Da mesi siamo all'opera con ANAS e con tutti gli enti preposti per far sì che questi interventi possano essere messi in campo.

Colgo l’occasione per ringraziare per ringraziare l’ ANAS per la proficua collaborazione e la disponibilità fino ad ora dimostrataci".

La risposta di Paolo Moschi, Lista Civica Uniti per Volterra

I cittadini del Volterrano finalmente potranno vedere una manutenzione dignitosa della SS 68. Serve rendere merito ad Anas, e al cambio di passo rispetto alla gestione provinciale della strada. Negli anni passati abbiamo lavorato duramente per ottenere il cambio di proprietà a questa strada, e le fatiche piano piano vengono ripagate.

L'intervento da circa 5 milioni che vedrà il ripristino del piano stradale e asfaltatura dal km 29 fino al 45 è un'operazione che i pendolari attendono da svariati anni, e così gli interventi previsti nel tratto senese. Siccome però 5 milioni sono tanti, confidiamo che oltre alla manutenzione ordinaria, vengano fatti tutti i ripristini delle banchine, insieme a qualche opera minore straordinaria, visto che la strada è sempre più trafficata e il pericolo aumenta. In principio queste risorse sarebbero nate anche per altro, ed è per questo che oggi dobbiamo ricordarlo e puntare su una manutenzione anche straordinaria. Ci sono importanti risorse già stanziate per la 439, con lavori già partiti nel tratto grossetano e che presto arriveranno anche in Valdicecina. Lavori che, in un paese normale, dovrebbero rappresentare l'ordinario, come purtroppo non è. Adesso però tutte le istituzioni, a partire dal Comune di Volterra, hanno un'opportunità in più, da sfruttare per proseguire con l'ammodernamento del tratto di 68 tra Volterra e Colle. In pieno spirito civico, osserveremo con trasparenza a quanto sarà fatto. Ricordo che la 68 è la strada più trafficata dell'Alta Val di Cecina, dalla quale proviene il turismo. Ad oggi il gap costituito da un tracciato obsoleto è il principale limite allo sviluppo di Volterra. Serve progettare da subito un ulteriore lotto da ammodernare. Su questo punto stranamente assistiamo al silenzio dei Consiglieri Regionali e di chi si ri-candida al Consiglio Regionale. Dobbiamo forse intendere che chi oggi gestisce la politica a Firenze non ha interesse nello sviluppo di Volterra e della Valdicecina?