Una piazza di Cascina per Emanuela Loi, uccisa nella strage di via D'Amelio

Domenica 19 Luglio, dalle 19 in località Pettori a Cascina, incrocio tra via Piantalbis e via di Pettori, si terrà la cerimonia di intitolazione di una piazza a Emanuela Loi, prima agente donna della polizia a essere uccisa dalla mafia in occasione della strage di Palermo in via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, quando il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, tra i quali proprio l’agente Emanuela Loi, furono ammazzati. A seguito di tale evento, il 5 agosto 1992, con provvedimento postumo è stata conferita all'agente Loi la Medaglia d'oro al valor civile per la dedizione e il coraggio espressi nel servizio, fino al sacrificio della propria vita.