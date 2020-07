Vertenza Baldi e Flap, presidio ai cancelli. Cgil: "Grande partecipazione"

Straordinaria partecipazione al presidio di questa mattina delle lavoratrici e dei lavoratori della Baldi Srl e della Flap Srl. Con Fiom e Filcams Cgil presente la CdL Cgil Chianti e rappresentanti delle istituzioni regionali e territoriali, a testimonianza del valore sociale della vertenza in corso in un’azienda storica del territorio.

Nel pomeriggio c’è stato l’incontro con l’azienda, assistita da Confindustria Firenze.

Il sindacato ha rinnovato la richiesta di una data certa per il pagamento degli stipendi di giugno e della quattordicesima mensilità. Si sono chiesti poi chiarimenti rispetto alle intenzioni aziendali sulla possibile apertura di una procedura concorsuale, preannunciata la scorsa settimana in una lettera consegnata alle lavoratrici e ai lavoratori.

Al termine dell’incontro i sindacati hanno registrato una tiepida apertura da parte della proprietà rispetto al pagamento delle retribuzioni. L’azienda ha chiesto 2 giorni di tempo per verificare con i propri consulenti le condizioni tecniche per procedere con le operazioni di bonifico, garantendo che nessuna procedura concorsuale verrà attivata prima del prossimo incontro sindacale, che si terrà nella mattina di venerdì 17 luglio alle 9.30. Al tavolo è stata inoltre confermata l’intenzione di attivare gli ammortizzatori sociali disponibili per entrambe le Società.

Come Fiom Cgil e Filcams Cgil continuiamo ad esprimere forte preoccupazione per il futuro lavorativo delle dipendenti e dei dipendenti, che incontreremo domani pomeriggio in assemblea per aggiornarli sull’esito dell’incontro e per concordare con loro le prossime azioni da intraprendere. Prendiamo atto degli impegni presi dall'azienda e lavoreremo affinché il lavoro dei 30 lavoratori venga tutelato e garantito.

Cgil