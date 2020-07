A Villa Pacchiani la viola di Agostino Mattioni e il clavicembalo di Ottaviano Tenerani

Giovedì 16 luglio alle ore 21.15 secondo appuntamento per a cielo Aperto rassegna di musica eseguita con strumenti diversi e che spazia in un percorso ideale che va dalla musica barocca alle produzioni internazionali, iniziativa del Comune di Santa Croce sull'Arno. Assessorato alle Politiche ed Istituzioni Culturali.

Agostino Mattioni (viola) e Ottaviano Tenerani (clavicembalo) per ‘Bratsche im Barock’ la viola da braccio nel barocco tedesco presentano il repertorio per viola in Germania a cavallo tra XVII e XVIII secolo attraverso le sonate dei più importanti compositori del periodo barocco: Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Handel Johann Sebastian Bach con una finestra sul pre-classicismo del poco più recente Johann Gottlieb Graun.

Agostino Mattioni, diplomato sia in violino che viola, è membro stabile dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e ha collaborato con il Maggio Musicale Fiorentino, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro e la Filarmonica della Scala di Milano e con gli ensemble di musica antica “Il Rossignolo” e “Modo Antiquo”. Ha inciso per le case discografiche Ema Vinci, Denon, Naxos e Paragon. È docente di viola presso l'Istituto "Pietro Mascagni" di Livorno.

Considerato dalla critica internazionale come musicista tra i più brillanti attivi nel campo delle esecuzioni storicamente informate, Ottaviano Tenerani è clavicembalista, pianista, direttore e ricercatore. Si è esibito in centinaia di concerti e ha realizzato oltre trenta tra incisioni e registrazioni, molte alla guida de Il Rossignolo, complesso con strumenti d’epoca, unanimemente acclamato come uno dei più raffinati ed estrosi gruppi italiani di musica antica. Dal 2011 incide con Il Rossignolo per Sony Classical International, nel 2013 Top Artist nel catalogo Sony Classical.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con inizio alle 21.15.

in caso di pioggia i concerti potranno essere riprogrammati

VILLA PACCHIANI

via Provinciale Francesca Sud, 67, Santa Croce sull'Arno (PI)

info: Comune di Santa Croce sull’Arno info: tel 0571 30642; 0571 389853

e-mail: biblioteca@comune.santacroce.pi.it

