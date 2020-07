Agri.I.For.Chianti, lezioni sicure e all'aperto per la formazione 2.0

Il futuro dell’agricoltura è nella qualità della formazione. Agr.I. For. Chianti, il primo progetto di formazione triennale di istruzione e formazione professionale (accessibile ai ragazzi in uscita dalla scuola media in alternativa alla scuola superiore) che apre a San Casciano per tirar su le nuove generazioni di contadini al tempo del Covid si prepara all'apertura prevista a settembre. Lezioni sicure all'aperto a distanza e scuola 2.0 con tablet e strumentazioni innovative per l'apprendimento digitale fino al termine dell'emergenza. Questi i punti cardine, nel contesto didattico dell’emergenza che si avvia alla terza fase, della nuova opportunità finanziata dalla Regione Toscana, attraverso fondi ministeriali, nell’ambito di GiovaniSì, rivolta a giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

"Il progetto consentirà di realizzare un percorso di Formazione e Istruzione - dichiara Giordano Meneghini di Chiantiform- con metodologie innovative. L'obiettivo è quello di favorire l'apprendimento pratico prevedendo attività realizzate in buona parte all'aperto, garantendo una maggiore efficacia alle misure di prevenzione contagio. Inoltre saranno utilizzati approcci metodologici che favoriranno la formazione a distanza fino a quando l'emergenza Covid non sarà superata”. “Doteremo ogni partecipante - aggiunge Giordano Meneghini - di un tablet per la formazione a distanza e come strumento di didattica attiva orientata alle tecnologie ICT; garantiamo la possibilità di "rientro" nel sistema scolastico con riconoscimento delle competenze "di base" previste dall'obbligo di istruzione".

Il progetto è promosso dai Comuni del Chianti fiorentino (Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Bagno a Ripoli), ed è gestito da Chiantiform. Il percorso triennale si pone l’obiettivo di permettere agli studenti di acquisire competenze ampie e trasversali nel settore agricolo. Le lezioni in aula e in vigna punteranno a trasmettere conoscenze teoriche e pratiche sulla lavorazione e sulla fertilizzazione dei terreni, sulle semine, sui trattamenti fitosanitari, sulle potature, sulla raccolta e su tutte le altre lavorazioni agronomiche e di coltivazione delle produzioni arboree, erbacee, ortofloricole. I futuri agricoltori collaboreranno nella gestione dell'azienda, compresa la cura e la manutenzione delle attrezzature utilizzate, ed effettueranno varie operazioni sui prodotti dell'azienda, dalla trasformazione fino alla vendita. Le iscrizioni sono aperte fino al 1 settembre 2020. La formazione è gratuita e la frequenza obbligatoria. Il progetto, come previsto dalla normativa, consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione prevedendo l’insegnamento di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche e storico, socio-economiche. Info e iscrizioni: sede Chiantiform, via Roma, San Casciano Val di Pesa, cell. 349 3371547, email: info@chiantiform.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino