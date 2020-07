In passato avevano messo a segno circa 20 furti in boutique, per questo erano stai sottoposti con condanna in primo grado alla misura del divieto di dimora nel centro storico di Firenze.

Tre uomini, di origine nordafricana, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Firenze Federico Zampaoli.