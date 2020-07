I Vigili del fuoco del Comando di Prato sono intervenuti poco dopo le 16 di oggi in Via Poggio dei Colli, nel comune di Carmignano, per un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione. La persona residente nell'abitazione è uscita appena si è resa conto di quanto stava accadendo. Sul posto presenti anche i Carabinieri e un'ambulanza inviata in via precauzionale dal 118. Non si segnalano feriti.