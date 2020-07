Maltrattamenti in famiglia, 2 arresti a Lucca in due episodi

Violenza in famiglia. In provincia di Lucca ci sono stati due arresti per il reato di maltrattamenti in famiglia in due distinti episodi di violenza in ambito familiare. Il primo caso si è verificato nel pomeriggio del 14 luglio a Capannori, dove un 28enne albanese, dopo aver litigato con la madre per questioni economiche, l'ha aggredita colpendola con un pugno al volto. Sul posto sono arrivati i carabinieri ma l'uomo cercato di impedire il loro ingresso in casa, ostruendo la porta con un divano. Alla fine, dopo momenti concitati, è stato arrestato anche con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La madre ha riportato qualche giorno di prognosi per tumefazioni al viso.

Nella serata del 14 luglio, ad Altopascio, è stato arrestato un italiano di 62 anni per maltrattamenti verso la moglie e la figlia di anni 15. L'uomo, non gradendo che la ragazza fosse in casa in compagnia di alcuni coetanei, la ha aggredita, scaraventandole addosso la bicicletta di uno dei ragazzi presenti. Entrambi gli arrestati sono ora nel carcere di Lucca in attesa dell'udienza di convalida.