Montopoli, si discute di rientro a scuola con l'assessore regionale Grieco

Venerdì 17 luglio, al campo sportivo “Bianco Bianchi” in via Bulignano a Montopoli, dalle ore 18:30, si terrà l’evento “Scuola: come ripartire? – Idee e proposte per i nostri studenti”. Un momento di confronto sul rientro scolastico del prossimo settembre che, viste le necessarie misure di sicurezza e di contenimento della diffusione del Covid-19, dovrà tenere conto di esigenze nuove, garantendo comunque a tutti i ragazzi e le ragazze del territorio il fondamentale diritto allo studio. Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Montopoli in val d’Arno data l’importanza del tema e che, nel Comprensorio del cuoio, costituisce una vera e propria opportunità per le famiglie, vista la partecipazione dell’assessora regionale all’Istruzione Cristina Grieco.

«Costruire una società migliore significa investire sulla scuola, sulla formazione e sulla crescita dei giovani – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – per questo, in vista di settembre, è fondamentale capire come avverrà il rientro, tenendo conto dei bisogni delle famiglie e degli studenti, che meritano risposte efficaci e tempestive». Oltre al sindaco, interverranno anche, come detto, l’assessora Cristina Grieco e i consiglieri regionali eletti per la Provincia di Pisa. «In attesa di maggiori dettagli da parte del Ministero – continua Capecchi – collaboreremo insieme alla Regione per capire come muoversi per garantire la frequentazione delle scuole e alle ragazze del nostro territorio, ai quali come amministrazione comunale continueremo ad assicurare il servizio di trasporto scolastico e di mensa»

Del resto, insieme alla dirigenza scolastica, l’amministrazione comunale sta lavorando da settimane per adeguare le scuole e i plessi alle normative che regoleranno il rientro in aula. «Questo evento vuole dare risposte ai genitori che, giustamente, si stanno domandando come i propri figli torneranno in classe – dice Cristina Scali, assessora alla Scuola – le famiglie devono sapere come organizzarsi in vista del rientro a settembre, che rappresenta un tema centrale per i territori e le comunità».

Naturalmente, l’evento sarà sottoposto al protocollo anti-contagio e alle linee guida per la sicurezza per gli incontri pubblici. L’ingresso al campo sportivo sarà contingentato e potranno essere presenti, al massimo, 100 partecipanti. Grazie alla disposizione dei posti a sedere, sarà possibile inoltre mantenere il distanziamento sociale e procedere ai protocolli di sanificazione.

Programma

Fonte: Comune di Montopoli in Val D'Arno