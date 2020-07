Regionali 2020, Antonio Tajani a Pisa per inaugurare la sede provinciale di FI

E’ pisana la serata del Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani il prossimo venerdì 17 luglio. A lui il compito di tagliare il nastro ideale della campagna elettorale degli Azzurri in vista delle elezioni regionali della Toscana, dove Forza Italia con tutto il centrodestra sostiene la candidatura di Susanna Ceccardi come Presidente, ma anche quello fisico della sede provinciale degli Azzurri. Appuntamento alle 20 in piazza Solferino 12 per l’evento a cui sono attesi eletti, simpatizzanti e tutti i cittadini. Insieme con Antonio Tajani saranno presenti i vertici regionali e locali di Forza Italia, a partire dal Coordinatore toscano onorevole Stefano Mugnai e provinciale Raffaella Bonsangue (Vicesindaco di Pisa) e dal Presidente del Gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti. A seguire, l’apericena con dirigenti ed eletti del partito concluderà la giornata di Tajani che venerdì è tutta toscana con appuntamenti a Firenze al mattino e a Siena nel pomeriggio. Pisa è il suo gran finale. «L’apertura delle sedi – sottolinea il Coordinatore regionale onorevole Mugnai – è un momento di grande importanza per Forza Italia che è radicata nel territorio, ma anche i simboli e i luoghi sono importanti testimoni di questa che è già una realtà di fatto. Forza Italia con il centrodestra conquisterà la Toscana, e lo farà partendo dai territori a cui la sinistra ha per anni tolto la parola».

Fonte: Ufficio Stampa