Scontro tra due auto ad Altopascio: ferito gravemente un bambino di 10 anni

Brutto incidente stradale ad Altopascio questo pomeriggio. Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito insieme ad altre tre persone in uno scontro tra due auto. Ancora da chiarire la dinamica. Una delle auto è finita fuori strada. Il piccolo, di origine tunisina ma residente ad Altopascio, viaggiava sul sedile posteriore e avrebbe riportato fratture alle gambe ed un serio trauma facciale. È stato necessario il trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. Tra i feriti, ma in modo lieve, anche la mamma, il fratello ed un'altra passeggera. Tutti sono stati trasportati all'ospedale San Luca di Lucca. Sono invece rimasti illesi i passeggeri dell'altra auto. Sul posto tre ambulanze inviate dal 118 di Lucca e due pattuglie dei vigili urbani.