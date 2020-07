Tenta di sedare una lite ma la buttano in terra, trauma cranico

Una giovane di 24 anni è rimasta ferita nel centro storico di Firenze, in via Canacci, intorno alle 19.45 del 14 luglio. La giovane aveva tentato di separare due uomini che si picchiavano in strada, ma è stata allontanata da uno dei due che l'ha spintonata facendola finire a terra. La 24enne è stata soccorsa in codice giallo dai sanitari del 118 per essere portata in ospedale al Santa Maria Nuova. La giovane è caduta all'indietro sbattendo la testa contro il marciapiede e ha riportato un lieve trauma cranico. Sull'episodio sono in corso indagini da parte della polizia.