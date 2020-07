Acquedotto Calcinaia, 100mila euro di investimento

Quando si parla di servizio idrico, ci sono progetti la cui importanza non si misura soltanto con la lunghezza delle tubazioni, comunque significativa, o con l’importo dei lavori. Ne è un esempio l’intervento di Acque SpA, partito nei giorni scorsi nel comune di Calcinaia, per il completo risanamento dell’intera condotta idrica in via XX Settembre. Un lavoro atteso da tempo dai residenti, per mettersi alle spalle in modo definitivo i disagi dovuti alla vetustà dell’infrastruttura, il cui deterioramento aveva causato diverse rotture nel recente passato.

Mentre svolgeva i necessari “interventi tampone”, il gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdera aveva messo a punto gli ultimi dettagli di un lavoro risolutivo che, grazie anche alla sinergia con l’amministrazione comunale, è pronto adesso a entrare nel vivo. Nello specifico il progetto è finalizzato alla sostituzione di 260 metri di tubazione, mediante la posa in opera di una nuova condotta in ghisa (materiale più resistente rispetto a quello delle reti di “vecchia generazione”), e al rifacimento dei relativi allacci d’utenza.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, non è stato possibile mantenere aperta la viabilità (neanche con un senso unico alternato), e si è rivelata indispensabile la chiusura della strada. Le modifiche al traffico saranno sempre indicate sul posto tramite l’opportuna segnaletica, e sarà sempre consentito il passaggio dei mezzi d’emergenza.

L’intervento, che comporta un investimento di circa 100mila euro dovrebbe concludersi indicativamente entro la fine di settembre, In seguito, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, sarà garantita anche la riasfaltatura della strada.

Fonte: Acque Spa