Ambasciatore del Giappone in visita agli Uffizi, 40 anni dopo laprima volta

L'ambasciatore del Giappone in Italia Hiroshi Oe in visita ufficiale alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Oe era già stato nel celebre museo 40 anni fa: oggi, a Firenze per partecipare ad un evento internazionale, non ha voluto perdere l'occasione di tornare ad ammirarne i tanti capolavori in maniera approfondita e scoprire le nuove sale. Accolto in galleria dal direttore Eike Schmidt, l'ambasciatore si è soffermato in particolare nelle sale di Botticelli, concedendosi qualche scatto davanti alla Primavera.